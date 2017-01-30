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Сбор помощи для жертв крушения «Боинга» в Киргизии завершится 1 февраля

Происшествия
МЧС обеспечило жителей пострадавших домов стройматериалами

Бишкек, 30 января 2017, 11:18 — REGNUM  Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии 1 февраля завершит прием гуманитарной и материальной помощи для жертв упавшего на поселок Дачи СУ турецкого грузового самолета. Об этом сегодня, 30 января, сообщило ИА «K-news» со ссылкой на слова первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева.

По словам высокопоставленного чиновника, с 11 февраля полученные денежные средства будут распределяться между пострадавшими и семьями погибших. «Хозяева тех домов в селе Дачи СУ, у которых частично разрушена кровля, обеспечены шифером и другими материалами для восстановления. Также проведены работы по очистке от мусора, по нейтрализации запаха от разлива авиатоплива на месте происшествия», — добавил он.

Согласно официальным данным МЧС Киргизии, на специальном счете чрезвычайного ведомства в настоящее время накопилось уже около 37 млн 130,9 тыс. сомов (свыше 32 млн 352,4 тыс. рублей по текущему курсу) пожертвованных киргизстанцами для жертв авиакатастрофы, пишет «Вечерний Бишкек».

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747 турецкой авиакомпании «ACT Airlines», совершавший перелет по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул при заходе на посадку в аэропорт «Манас» рухнул на поселок Дачи СУ в пригороде столицы Киргизии. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек — четыре члена экипажа авиалайнера и 35 местных жителей, травмы и ожоги получили не менее 15 человек, а также были разрушены 23 жилых дома. Ущерб превысил 158 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС Киргизии: Ущерб от падения турецкого «Боинга» превышает 158 млн рублей

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