В Аргентине детеныш дельфина умер, пока туристы делали «селфи»
По словам свидетеля происшествия, на состояние дельфина никто не обращал внимание
Сан-Бернардо, Аргентина, 30 января 2017, 11:16 — REGNUM В Аргентине погиб детеныш дельфина: он умирал, пока туристы делали с ним селфи, сообщает телеканал С5N.
Детеныша, подплывшего к берегу в районе города Сан-Бернардо, поймали отдыхавшие на берегу туристы. Когда они начали фотографироваться с ним, дельфин еще дышал.
По словам свидетеля происшествия, на состояние дельфина никто не обращал внимание. Вскоре он умер.
В 2016 году подобный случай произошел в аргентинском городе Санта-Тересита. А несколько лет назад в Китае в окружении делающих фото туристов погиб тяжелораненый дельфин.
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