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Смертоносный алкоголь: житель Оренбуржья приговорен к 3 годам

Происшествия
В городе Гае суд вынес приговор местному жителю, который сбывал опасную спиртосодержащую продукции. От ее употребления погибло девять человек
Смертоносный алкоголь Смертоносный алкоголь

Гай, Оренбургская область, 30 января 2017, 11:02 — REGNUM  В городе Гае Оренбургской области 30 января вынесен приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в хранении и сбыте алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть потребителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсуда, на судебном заседании мужчина признал свою вину, раскаялся. С учётом заключения подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором по делу, обстоятельств дела, личности виновного суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года.

Установлено, что житель Гая с целью быстрого обогащения за счет сбыта алкогольной продукции приобрел у неустановленных следствием спиртосодержащую продукции. На товаре были этикетки известных марок производителей алкоголя, пользующихся спросом у населения. При этом алкоголь не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. мужчина хранил продукцию в гаражах и складских помещениях на территории Гая, а в дальнейшем сбывал жителям Оренбургской области. В результате после употребления такого алкоголя погибло девять человек.

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Напомним, в конце 2015 года — начале 2016 года по восточному Оренбуржью прокатилась волна сильных алкогольных отравлений. Ряд случаев завершился смертельным исходом. Жители через интернет или с рук приобретали якобы элитный алкоголь. При проверке оказалось, что он содержит метанол. Сбытая жидкость приготовлена на основе этилового и метилового спиртов (метиловый спирт включен в список ядовитых веществ), не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей при употреблении их в качестве пищевого продукта.

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Алкогольные отравления
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