Кто спасёт челябинцев от бродячих собак

Челябинск, , 10:59 — REGNUM В Челябинском микрорайоне Парковый девушку, возвращавшуюся домой поздно вечером, покусала свора беспризорных собак. Об этом девушка сообщила в группе в социальной сети, передает корреспондент ИА REGNUM.

В интернет-паблике девушка показала фото, на котором видны последствия, как она утверждает, от укусов руки собаками. Пострадавшая сообщила, что ее укусила собака в прошлое воскресенье, инцидент произошел на улице Шмакова, все случилось неожиданно, — одна из собак догнала и сзади укусила за руку.

«Их было много, и они лаяли и прыгали на меня. Сказать, что мне было страшно, ничего не сказать! Я не за живодерню, я за пристроенных в дом собак! Но надо что-то делать. Просто так оставлять это нельзя! После нападения пришлось ставить уколы», — сообщила она в посте.

Сообщение жителей в микрорайоне Парковый не единичное. Люди стали сообщать, что все чаще замечают бродячих собак. Очевидно, что животные — обитатели многочисленных строек, которые находятся поблизости, микрорайон Парковый продолжает застраиваться.

В комментариях к сообщению пострадавшей девушки интернет-пользователи, жители Паркового и других районов бурно обсуждают ситуацию. Характерны две позиции: одна — в защиту «братьев наших меньших» и другая, — все же приоритет человека, жителей. Особое беспокойство у людей вызывает тревога за детей. Раздаются и альтернативные призывы — решение проблемы отстрелом бродячих животных.

Отметим, в декабре 2016 года в Челябинске произошло несколько эпизодов с бродячими собаками. 10 декабря в Металлургическом районе женщина «отбила» у своры собак двух малолетних девочек. Дети попали в эпицентр дерущихся дворняг. Проходящая мимо жительница района ЧМЗ вывела детей, едва не пострадав от обезумевшей стаи.

Примерно в то же время жители Советского района Челябинска подвергались нападению стаи собак. Животные едва не покусали семилетнюю девочку, которая возвращалась из школы домой.

«По улицам Дорожной и 1 Мая бегают около пяти собак. Раньше мы на них внимания не обращали, сейчас же они стали агрессивными. Сегодня мне позвонила в слезах дочь, сказала, что они не давали ей пройти к дому. Ребенок сильно напуган. Я попытался дозвониться в «ГорЭкоЦентр» и вызвать службу по отлову, но трубку там не взяли», — приводит слова отца ребенка сайт chelyabinsk.74.ru.

Добавим, с наступлением «весеннего гона» у собак возникают риски подвергнуться нападению животных. Зачастую в стаи сбиваются по-настоящему «бродяги», — псы, которые ведут бродячий образ жизни. Усугубляется ситуация весенней течкой у самок.

Напомним, осенью 2016 года в СМИ и социальных сетях был поднят большой шум с возмущением по поводу отстрела бродячих собак сотрудниками организации «Горэкоцентр». Тогда у работников этого МУПа, в том числе под влиянием сформированного общественного мнения «защитниками» животных, полицейские изъяли пневматическое ружье и подвергли проверкам.

Сейчас же, в связи с участившимися случаями укусов бродячими собаками, челябинцы заявляют о бездействии муниципальных служб, обязанных заниматься проблемой бродячих животных.

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