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В Ингушетии возбуждено 118 дел против лиц, выехавших в зоны боевых действий

Происшествия
Есть среди них и раскаявшиеся и обратившиеся в правоохранительные органы с повинной

Магас, 30 января 2017, 10:51 — REGNUM  118 жителей Ингушетии, выехавшие в зоны боевых действий в страны с высокой террористической активностью в течение последних трех лет, подверглись уголовному преследованию. Их обвиняют по статьям УК РФ «Участие в незаконных вооруженных формированиях», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации», сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе МВД по региону.

Все 118 подозреваемых в совершении указанных преступлений объявлены в федеральный и международный розыск. По данным правоохранительного ведомства, работа в отношении достаточно широкого круга лиц, являющихся жителями не только Ингушетии, но и иных субъектов Российской Федерации, которые возможно участвуют в боевых действиях в составе международных террористических организаций, носит плановый и ежедневный характер.

В силу этого обнародование информации по их количеству в полиции считают преждевременным, так как получаемая информация требует проверки.

На недавней коллегии МВД, посвященной подведению итогов работы в 2016 году, временно исполняющий обязанности главы МВД Ингушетии Юрий Муравьёв, сообщил, что более 200 жителей республики приняли участие в боевых действиях на стороне террористов с начала войны в Сирии. По его словам, в федеральном розыске находятся 104 жителя республики, в международном — 77. Глава ведомства также отметил, что в ходе спецопераций в прошлом году были ликвидированы 12 активных членов бандформирований, задержано 36, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Среди тех, кто вступил на путь терроризма, есть и раскаявшиеся. По словам представителя Совбеза Ингушетии, из зоны боевых действий вернулись три местных жителя. «Эти трое жителей республики и еще 10 человек, которые были подвержены идеологии терроризма и собирались выехать в Сирию, благодаря проводимой в регионе профилактической работе также отказались от преступных замыслов и адаптированы к мирной жизни», — цитирует представителя Совбеза ТАСС.

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