Трёхметровые сугробы и сосульки-убийцы: Барнаул после снегопадов

Несмотря на внушительный объем вывозимого снега, высота сугробов на некоторых обочинах дорог в столице Алтайского края составляет порядка трех метров. К зимним напастям добавились и «сосульки-убийцы»

Барнаул, , 08:56 — REGNUM Снегопады, накрывшие столицу Алтайского края этой зимой, доставили немало неудобств горожанам: высота сугробов на обочинах дорог в некоторых местах значительно превышает человеческий рост. Свои нарекания барнаульцы высказывают не только дорожным службам, которые «забывают» расчищать снег возле остановок и пешеходных переходов, но и коммунальщикам — за «сосульки-убийцы». Такие, к примеру, можно увидеть на крышах многих домов в Ленинском районе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Между тем власти Барнаула отчитались, что только накануне барнаульский полигон ТБО принял 192 машины (3076 кубометров) снега, собранного с улиц города. По данным ОАО «Эко-комплекс» (предприятие, обслуживающее городской полигон), именно из Ленинского района была вывезена наибольшая масса снега — 93 машины (1688 кубометров). Из Железнодорожного района полигон принял 41 машину (550 кубометров) снежной массы, Индустриального — 17 машин (300 кубометров), Октябрьского — 27 машин (250 кубометров).

Меньше всего снега привезли на полигон из Центрального района. Но это, вероятно, объясняется тем, что там собранный снег сваливается в водоохранной зоне.

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Кстати, снег на полигоне ТБО принимают без оплаты только до 5 февраля. Также известно, что по поручению главы администрации Барнаула Сергея Дугина в администрациях районов продолжают работы по организации уборки снега у социально значимых объектов.

В частности, очищены проезды к детскому саду №18 по ул. Георгия Исакова, 214, к станции скорой медицинской помощи по ул. Юрина, 206а, школе №126 (ул.Юрина, 239).

Также с привлечением техники организаций ООО «Викс», ООО «Союз-97», ООО «Аура», ОАО «БзАТИ», ООО «Домстрой — Барнаул» были организованы работы по уборке снега с прилегающей территории пожарной части №4 Ленинского района (ул. Юрина, 221) (было вывезено 16 машин — 128 кубов — снега).

А вот вывоз снега с парковочных карманов от Алтайского кардиологического центра со стороны ул. Юрина, — только еще планируется выполнить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вполне легальную снежную свалку власти Барнаула устроили в прибрежной защитной зоне реки Пивоварка, что является нарушением Водного кодекса РФ. Но заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, активист ОНФ Владимир Кириллов полагает, что это явное экологическое преступление — меньшее из зол.

«Если будем далеко возить — будем жечь бензин, загрязнять воздух, тратить денежки на перевозку непонятно чего (в данном случае — субстанции, которая со временем исчезнет) через весь город», — привел доводы ученый. А Пивоварка, по его словам, настолько загрязненный водоток, что наше государство выделило специальные деньги на проект улучшения экологической обстановки этого водоема.

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