В Москве задержан подросток, подозреваемый в убийстве сверстника
Инцидент произошел в одном из торговых центров столицы
Москва, 30 января 2017, 00:52 — REGNUM В Москве был задержан подросток, которого подозревают в убийстве сверстника в торговом центре. В отношении юноши возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как ранее сообщали в Следственном комитете Российской Федерации по МО, в воскресенье, 29 января, на парковке возле одного из торговых центров Москвы Ленинского района произошел конфликт между подростками. Сначала они повздорили, после чего конфликт перерос в драку.
Отмечается, что 16-летний подросток нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту, которые оказались смертельными. Юноша скончался на месте.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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