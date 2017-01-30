В Москве задержан подросток, подозреваемый в убийстве сверстника

Москва, , 00:52 — REGNUM В Москве был задержан подросток, которого подозревают в убийстве сверстника в торговом центре. В отношении юноши возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как ранее сообщали в Следственном комитете Российской Федерации по МО, в воскресенье, 29 января, на парковке возле одного из торговых центров Москвы Ленинского района произошел конфликт между подростками. Сначала они повздорили, после чего конфликт перерос в драку.

Отмечается, что 16-летний подросток нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту, которые оказались смертельными. Юноша скончался на месте.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.