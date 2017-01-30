Тела шести человек обнаружены в летнем домике в Германии

Трагедия произошла в городе Арнштайн на севере Баварии

Берлин, , 22:48 — REGNUM Тела шести молодых людей обнаружены в частном жилом доме на юге Германии. Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в городе Арнштайн на севере Баварии.

«Владелец садового участка в г. Арнштайн на севере Баварии обнаружил трупы 6 подростков в своем летнем домике», — говорится в сообщении.

По предварительной версии полиции, причиной смерти молодых людей могло стать неправильное обращение с печкой в помещении.

По данному факту проводится проверка.