Во Франции погиб российский лыжник

Париж, , 22:20 — REGNUM Во Франции на леднике горного массива Монблан обнаружено тело погибшего российского лыжника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.

«Тело погибшего российского лыжника было найдено в воскресенье (29 января) в одной из расщелин ледника «Моря льда», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, 30-летний мужчина, тело которого удалось найти на Монблане на высоте 3000 метров, отдыхал вместе со своим 60-летним отцом. Последнего нашли также в расщелине ледника в шоковом состоянии, так как он провёл там ночь.

«Пожилой человек упал в расщелину в тот момент, когда перемещался по снежной поверхности, пытаясь поймать сигнал мобильной связи, чтобы вызвать спасателей», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.