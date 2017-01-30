В Москве электропоезд насмерть сбил двух мужчин

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб

Москва, , 20:44 — REGNUM Двое мужчин, пытавшиеся залезть на платформу перед подходящим поездом, погибли на севере Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«Электричка сбила 2-х мужчин, которые пытались залезть в неположенном месте на платформу «Строитель» Ярославского направления МЖД перед подходящим поездом, — сказал источник. — От полученных травм потерпевшие скончались на месте».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Личности погибших пока не установлены.

Другие подробности пока неизвестны.