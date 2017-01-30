Мужчина упал на рельсы в московском метро

Москва, , 19:48 — REGNUM Мужчина упал на рельсы на станции метро «Кунцевская» в Москве. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в воскресенье, 29 января, на станции Филевской линии столичного метрополитена.

«Один из пассажиров упал на пути, — сказал источник. — Машинист электропоезда успел вовремя затормозить, после чего пострадавший был извлечен с путей сотрудниками МЧС и передан бригаде «Скорой помощи».

По предварительным данным, мужчина в результате падения получил перелом руки.

Обстоятельства ЧП выясняются.