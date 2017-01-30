Боевики ИГ атаковали позиции турецких военных в Сирии

В рамках операции «Щит Евфрата» на север Сирии в конце августа 2016 года были введены турецкие войска

Дамаск, , 17:48 — REGNUM Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции турецких военнослужащих на севере Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Нападение было совершено в воскресенье утром, 29 января, в районе населенного пункта Аль-Гуз.

«В результате атаки террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на расположение частей ВС Турции, обеспечивающих поддержку операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, погиб один из военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках операции «Щит Евфрата» на север Сирии в конце августа 2016 года были введены турецкие войска.

Позже местные повстанцы при поддержке турецких военных освободили от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пограничный город Джераблус и прилегающие территории.