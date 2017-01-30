В Москве погиб основатель ночного клуба Soho Rooms

Инцидент произошел в воскресенье, 29 января, в одном из жилых комплексов в Шмитовском проезде

Москва, , 17:00 — REGNUM В Москве погиб известный российский диджей, создатель и бывший совладелец ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

«Создатель ночного клуба Soho Rooms упал из окна 17-го этажа в Москве, — говорится в сообщении. — Сергей Ткаченко погиб на месте».

Инцидент произошел в воскресенье, 29 января, в одном из жилых комплексов в Шмитовском проезде.

В настоящее время по акту гибели 41-летнего мужчины сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. При этом эксперты не исключают того, что мужчина мог оступиться, находясь на подоконнике.

Другие подробности пока неизвестны.