Журналисты НТВ попали под обстрел в Макеевке

Гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 года

Макеевка, ДНР, , 16:48 — REGNUM В Макеевке во время записи репортажа попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) съемочная группа российского федерального телеканала НТВ. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил корреспондент канала Даниил Левин.

«Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, — сказал источник. — Вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю».

О жертвах и пострадавших информации нет. Съемочная группа НТВ покинула опасную зону и находится в безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 года после того, как Донбасс не поддержал государственный переворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.