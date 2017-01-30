Спецоперация в дагестанском Хасавюрте завершена: убиты трое бандитов

Махачкала, , 15:02 — REGNUM Трое бандитов были нейтрализованы сегодня, 29 января, в ходе спецоперации в Дагестане. Группа вооруженных боевиков, причастных к совершению преступлений террористической направленности, была заблокирована в одном из частных домов на улице Келдыша в Хасавюрте.

Сдаваться бандиты не захотели и открыли стрельбу по силовикам, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета. В результате перестрелки все трое были убиты. В настоящее время выполняется осмотр дома и прилегающей к нему территории, организованы мероприятия по опознанию бандитов.

Как сообщало ИА REGNUM, режим КТО был введен на территории Хасавюрта сегодня, с 08:20. Частный дом, в котором скрывались вооруженные бандиты, был блокирован, а прилегающая к нему территория оцеплена. Во избежание потерь среди мирного населения жители близлежащих домов эвакуированы.

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В Дагестане задержана группа террористов, готовивших теракты в Москве

Напомним, нападение на полицейских у въезда в город Хасавюрт произошло 29 декабря 2016 года. Боевики, передвигавшиеся на автомобиле «ВАЗ-2107», обстреляли полицейский «УАЗ». Был убит один сотрудник полиции. В ходе перестрелки нападавшие были уничтожены.

Убитые боевики входили в так называемую хасавюртовскую бандгруппу. По предварительным данным, члены этой банды совершили нападения на посты полиции в Махачкале и Кизилюрте 23 и 25 декабря.

Кроме того, в это же день, 29 декабря, в Дагестане были задержаны семь человек из группировки, входящей в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бандиты, направляемые эмиссаром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящимся в Сирии, планировали совершение терактов в московском регионе.

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