На Ставрополье прошла серия вымогательств крупных денег у предпринимателей

Ставрополь, , 11:56 — REGNUM



В Ставропольском крае разоблачена группировка, вымогавшая у предпринимателей крупные суммы денег. В регионе проведена масштабная спецоперация, во время которой задержаны четверо лидеров этой группировки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном окружном управлении МВД, в регионе произошла серия крупных вымогательств у предпринимателей. Последние обратились в правоохранительные органы. По фактам вымогательств были возбуждены уголовные дела.

При расследовании выяснилось, что в регионе орудует криминальная группировка, специализирующаяся на подобных вымогательствах. Ее лидеры находятся в трех городах региона — Пятигорске, Георгиевске и Новопавловске.

Накануне оперативники провели спецоперацию по задержанию всех четырех лидеров. У них в домах нашли пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, героин, марихуану и синтетический наркотик.

У одного из задержанных дома хранились долговые расписки, документы на право собственности чужого имущества, поддельное удостоверение ветерана спецназа силового ведомства и другие документы.

Трое из задержанных заключены под арест. Выяснилось, что двое ранее уже были судимы за подобные преступления. Они занимались наркобизнесом и уничтожали чужое имущество.

Напомним, в декабре 2016 года в Пятигорске была задержана группа вымогателей. ОМОН поймал двоих мужчин, когда один из них вынес пакет из банка и передал его водителю «Мерседеса».

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