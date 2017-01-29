В Хасавюрте силовики штурмуют дом, где засели боевики

Хасавюрт, Дагестан, , 10:18 — REGNUM В Хасавюрте (Дагестане), где сегодня, 29 января, утром был введен режим контртеррористической операции (КТО), силовики начали штурм дома, в котором засели боевики. Об этом сегодня, 29 января, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что оперативный штаб Дагестана ввел режим КТО на территории Хасавюрта. Силовики прочесывали городскую застройку в поисках боевиков и их подсобников.

Боевики были обнаружены в одном из домов. На предложение сдаться они ответили огнем.

Было принято решение о начале штурма дома. Завязался бой. В результате перестрелки строение загорелось. Сколько именно боевиков доме пока не ясно.

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