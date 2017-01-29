Смертельное ДТП под Томском: погибли четыре человека

Томск, , 09:41 — REGNUM В Шегарском районе Томской области на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщается, что водитель автомобиля Chevrolet на 102-ом километре трассы Томск-Каргала-Колпашево, не смог справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате столкновения, водитель, два пассажира Chevrolet и пассажирка Toyota скончались на месте ДТП. Водитель Toyota с травмами различной степени тяжести доставлен в ближайшую больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по выяснению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.