Смертельное ДТП под Томском: погибли четыре человека
ДТП произошло на 102-м километре трассы Томск-Каргала-Колпашево
Томск, 29 января 2017, 09:41 — REGNUM В Шегарском районе Томской области на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Сообщается, что водитель автомобиля Chevrolet на 102-ом километре трассы Томск-Каргала-Колпашево, не смог справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota.
В результате столкновения, водитель, два пассажира Chevrolet и пассажирка Toyota скончались на месте ДТП. Водитель Toyota с травмами различной степени тяжести доставлен в ближайшую больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку по выяснению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
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