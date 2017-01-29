Женщина, упавшая под поезд метро на станции «Молодежная», скончалась

Москва, , 09:34 — REGNUM В одной из столичных клиник скончалась женщина, которая вместе со своим ребенком упала под поезд метро на станции «Молодежная» накануне, 28 января. Об этом сегодня, 29 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, трагический инцидент произошел накануне, 28 января, днем. На станции метро «Молодежная» женщина с девятилетней девочкой упала на рельсы перед приближающимся электропоездом. Им обоим удалось выжить.

Женщина была на вертолёте доставлена в больницу с тяжелейшими травмами. Ей состояние врачи оценивали, как крайне тяжелое. Ребенок впал в кому.

В 23:35 28 января женщина скончалась.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.

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