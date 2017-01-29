В Хасавюрте введен режим КТО

Хасавюрт, Дагестан, , 09:25 — REGNUM В дагестанском городе Хасавюрт введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с поиском боевиков бандподполья. Об этом сегодня, 29 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на оперативный штаб республики.

Сообщается, что в 8:02 руководитель оперативного штаба в Дагестане принял решение о введении правового режима КТО в административных границах города Хасавюрт.

На данный момент силовики ведут поиск боевиков и их пособников.

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