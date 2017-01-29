Пожар после взрыва на АЗС в Махачкале ликвидирован
Махачкала, 29 января 2017, 02:58 — REGNUM Пожар на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы полностью ликвидирован. Об этом 29 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.
По информации ведомства, на данный момент все пожарно-спасательные работы завершены, проводится проливка и разбор конструкции для предотвращения повторного возникновения пожара.
Сообщается, что к ликвидации последствий ЧП были привлечены более 100 человек и 29 единиц техники. Точная причина произошедшего и размер понесённого ущерб уточняются.
Как передавало ИА REGNUM, вечером 28 января на АЗС в посёлке Степной в пригороде Махачкалы произошло возгорание ёмкости с газом, после чего прогремел взрыв. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
В результате инцидента есть один пострадавший. Он был доставлен в республиканский ожоговый центр.
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