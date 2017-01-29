МЧС назвало причину взрыва в Махачкале

В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы есть пострадавший

Махачкала, , 00:34 — REGNUM Взрыв на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы произошёл после возгорания ёмкости с газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По прибытии пожарных подразделений к месту возгорания в посёлок Степной в городе Махачкале было установлено, что произошло возгорание газового резервуара с последующим взрывом», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, в результате инцидента есть один пострадавший. Он был доставлен в республиканский ожоговый центр.

Сообщается, что на данный момент пожар локализован на площади 12 квадратных метров. Место возгорания оцеплено сотрудниками МВД, угрозы распространению огня на близлежащие здания нет. В тушении пожара задействованы 44 человека и 11 единиц техники.

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