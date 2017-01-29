Взрыв прогремел на заправке в Дагестане

ЧП произошло в субботу, 28 января, в поселке Степной

Махачкала, , 22:54 — REGNUM В пригороде Махачкалы (Дагестан) на автозаправке прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло в субботу, 28 января, в поселке Степной.

«Взрыв произошел на автозаправочной станции в поселке Степной Махачкалы, — сказал источник. — На месте происшествия работают спасатели».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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