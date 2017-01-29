По факту падения двух человек на рельсы в метро Москвы возбуждено дело

ЧП произошло в субботу, 28 января, на станции «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена

Москва, , 21:45 — REGNUM По факту падения на рельсы женщины и ребенка в метро Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка). Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

ЧП произошло в субботу, 28 января, на станции «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

Пострадавшие при падении на рельсы столичного метро мать с ребенком доставлены в местную больницу. По последним данным, ребенок находится в состоянии комы, а женщина — в тяжелом состоянии.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 января глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил, что девушка и ребенок упали на рельсы на станции метро «Молодежная» в Москве.

Читайте также: В московском метро на рельсы упали женщина и ребенок

Читайте развитие сюжета: Женщина, упавшая под поезд метро на станции «Молодежная», скончалась