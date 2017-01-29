При падении крана в Москве пострадали двое рабочих
ЧП произошло 28 января на строительной площадке, расположенной на Путевом проезде
Москва, 28 января 2017, 20:34 — REGNUM По факту получения двумя рабочими травм на одной из строительных площадок в Москве организована доследственная проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.
ЧП произошло 28 января на строительной площадке, расположенной на Путевом проезде.
«При выполнении ремонтных работ на высоте двое мужчин в экстренном порядке выпрыгнули из кабины падающего подъемного крана, — говорится в сообщении. — В результате чего рабочие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
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