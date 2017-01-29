В Киеве совершено нападение на народную артистку Украины
Киев, 28 января 2017, 18:20 — REGNUM Нападение на народную артистку Украины Наталью Шелепницкую совершено в Киеве. Об этом сообщает в субботу, 28 января, ТСН.
Инцидент произошел в пятницу, 27 января, недалеко от жилого массива Осокорки.
Оперной певице подрезали колесо транспортного средства возле торгового центра «Аркадия», из-за чего артистка была вынуждена остановиться на обочине возле заправки, когда на нее напал неизвестный, выбив стекло и украв сумку.
«После нападения неизвестный сел в машину, которая его ждала, и скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении. — Это зафиксировали камеры наблюдения».
По словам потерпевшей, в украденной сумке находились финансовые средства, документы, ключи от квартиры и диски с записями певицы.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.