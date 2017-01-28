В московском метро на рельсы упали женщина и ребенок

Москва, , 16:35 — REGNUM Девушка и ребенок упали на рельсы на станции метро «Молодежная» в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел в субботу, 28 января, на Арбатско-Покровской линии метро.

«Девушка, стоящая около края платформы с ребенком, по собственной неосторожности упала на пути, — сказал Мышляев. — Сотрудниками УВД на московском метрополитене она была извлечена оттуда, после чего ей был вызван наряд срочной медпомощи, который по прибытию на место констатировал у нее ушибы и растяжения мягких тканей».

При этом глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене добавил, что ребенок, упавший прямо на маму, не пострадал.

Мышляев уточнил, что из-за ЧП движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро незначительно приостанавливалось.

«В целом инцидент на движение на линии не повлиял, — добавил Мышляев. — Станция работает в обычном режиме».