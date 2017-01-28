Микроавтобус и два автомобиля столкнулись в Подмосковье
Авария произошла в субботу, 28 января, на трассе М9 «Новая Рига»
Красногорск, 28 января 2017, 16:05 — REGNUM В Волоколамском районе Московской области произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Об этом, как передает RT, сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла в субботу, 28 января, на трассе М9 «Новая Рига».
«На 130 км автотрассы столкнулись 2 легковых автомобиля и частный микроавтобус, — заявил источник. — По предварительным данным, пострадали 8 человек, один из них погиб, 7 человек доставляют в больницы».
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.
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