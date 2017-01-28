СК возбудил дело по факту нападения на бойца Росгвардии в Подмосковье
Выясняются все обстоятельства произошедшего
Красногорск, 28 января 2017, 13:47 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника Росгвардии в Московской области. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба СК РФ.
Сообщается, что двое сотрудников Росгвардии, патрулировавший ночью улицы поселка Битца, увидели, как трое неизвестных избивают мужчину.
Заметив правоохранителей, нападавшие попытались скрыться. Один из правонарушителей напал на сотрудника Росгвардии и нанес ему ранение руки с помощью разбитой бутылки.
Второй сотрудник Росгвардии сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем стал стрелять по ногам нарушителей.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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