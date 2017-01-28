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СМИ: У экспертов осталась одна версия гибели Ту-154 – ошибка экипажа

Происшествия
Все системы самолета работали в штатном режиме до момента крушения
Самолёт Ту-154
Alexander Usanov
Самолёт Ту-154

Москва, 28 января 2017, 10:35 — REGNUM  В расследовании причин крушения самолета Ту-154, принадлежавшего министерству обороны России, появились новые подробности. Об этом сегодня, 28 января, пишет официальный печатный орган правительства Российской Федерации «Российская газета».

Напомним, страшная авиакатастрофа произошла в конце 2016 года. Самолет министерства обороны летел с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Сирийскую Арабскую Республику с остановкой на дозаправку в Сочи. Сразу после взлета из сочинского аэропорта самолет упал в Черное море.

На борту Ту-154 находился знаменитый Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Также в самолёте были три съемочные группы российских телеканалов, несколько военнослужащих и известный филантроп Елизавета Глинка, более известная, как Доктор Лиза. Все находившиеся на борту погибли.

И вот, теперь сообщается, что по данным, полученным в ходе расследования, до момента крушения все бортовые системы и оборудование Ту-154 находились в рабочем состоянии.

Таким образом, у специалистов остается одна версия крушения — ошибка экипажа.

Напомним, сразу после крушения рассматривалось множество версий, вплоть до террористического акта. Однако версию теракта сразу отбросили, в ошибку опытного военного экипажа никто не верил. Все сходились на технической неисправности на борту. Однако теперь эта версия становится маловероятной.

Есть также и другая информация. Оказывается, погибший Ту-154 был оснащен бортовыми самописцами устаревшего образца. И хотя оба «черных ящика» были найдены, они представляют собой катушечные магнитофоны, которые использовались в 80-е годы XX века. Сейчас такие бортовые самописцы практически вышли из употребления.

Ситуацию осложняет то, что эксперты Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны не работают с магнитной пленкой. Известно, что им удалось считать данные, но скорость и степень износа устройства им узнать пока не удалось. Также эти данные не были синхронизированы с информацией с речевого самописца.

На данный момент дата встречи экспертов с министром обороны России Сергеем Шойгу не назначена.

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