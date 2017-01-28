СМИ: Автомобиль с Марой Багдасарян на борту задержан сотрудниками ДПС

Москва, , 09:29 — REGNUM Сотрудники Дорожно-патрульной службы задержали за нарушение правил дорожного движения автомобиль, в котором следовала печально известная участница гонок Gelandewagen Мара Багдасарян в качестве пассажира. Об этом сегодня, 28 января, сообщают «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Сообщается, что Багдасарян ехала со своими друзьями после опроса из отдела полиции. Их автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС на Университетском проспекте за нарушение ПДД.

Водитель автомобиля был доставлен в отдел полиции для разбирательств. После изучения записей видеорегистратора на водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Затем он был отпущен.

Отмечается, что данный инцидент не имеет прямого отношения к Багдасарян, к тому же, автомобиль принадлежит не ей.

Напомним, ранее стало известно, что Багдасарян оплатила все выписанные ей штрафы в размере 183 тысяч рублей. Теперь ей осталось отработать несколько сотен часов обязательных работ.