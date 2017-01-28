В Красноярске местный житель открыл стрельбу в торговом павильоне

Красноярск, , 08:44 — REGNUM В Красноярске полиция задержала мужчину, который сперва открыл стрельбу у себя дома, а затем выше на улицу, зашел в ближайший торговый павильон и разгромил его. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.

О стрельбе сообщили местные жители. На место происшествия прибыл отряд патрульно-постовой службы. Выяснилось, что мужчина начал стрелять из гладкоствольного ружья «Сайга» у себя в квартире. Затем он вышел на улицу и зашел в ближайший торговый павильон, где также произвел несколько выстрелов и начал громить прилавки. Продавец павильона спаслась бегством.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали стрелка. Начата проверка. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.