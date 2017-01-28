В Москве автомобиль сбил бригаду рабочих, чистивших снег

По предварительным данным погиб один человек

Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве легковой автомобиль сбил бригаду рабочих, чистивших снег. Об этом сегодня, 28 января, передает «Эхо Москвы».

Сообщается, что инцидент произошел в 4:20 на Кутузовском проспекте около дома №5. Автомобиль «Жигули» въехал в остановку общественного транспорта перед Новоарбатским мостом в сторону центра. Там он сбил бригаду рабочих, занимавшуюся уборкой снега.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали. На месте работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники ДПС. Водитель «Жигулей» не справился с управлением.