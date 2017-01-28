В Подмосковье произошло нападение на сотрудника Росгвардии

Красногорск, , 06:06 — REGNUM Сотрудник Росгвардии применил табельное оружие для пресечения нападения на мужчину в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

По информации ведомства, около полуночи на 32-м километре внешней стороны МКАД наряд вневедомственной охраны Росгвардии стал свидетелем того, как трое молодых людей избивают мужчину в районе торгового центра.

Двое нападавших попытались скрыться, а третий, разбив стеклянную бутылку на бросился на росгвардейца. Сотрудник произвёл предупредительный выстрел, однако злоумышленник не остановился и нанес ему удар осколком стекла в левую руку. После этого росгвардеец дважды выстрелил по ногам злоумышленника.

По информации телеканала «Рен ТВ» двум нападавшим удалось скрыться, а третий был госпитализирвоан с огнестрельными ранениями.