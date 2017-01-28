Автомобиль сбил рабочих на остановке в Москве, один человек погиб
Авария произошла на Кутузовском проспекте
Москва, 28 января 2017, 05:25 — REGNUM Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Авария произошла в ночь на 28 января рядом с Новоарбатским мостом. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, сбив находившихся поблизости рабочих, которые чистили снег.
Сообщается, что сам водитель также пострадал. К месту аварии прибыли сотрудники ДПС и автомобили скорой помощи. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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