«Это катастрофа» — лесные пожары в Чили выжгли 360 тыс. гектар

Сантьяго, , 03:33 — REGNUM В Чили зафиксировано 118 очагов крупных лесных пожаров, с ноября огнем выжжено 360 тыс. га земли, передает Associated Press 28 января.

По информации пожарных, с огнем борются около 4000 человек, однако сдержать удается только 53 очага пожара. На данный момент погибли уже 11 человек, тысячи людей остаются в эвакуации. Огонь вплотную подошел к городу Консепсьон.

Известно, что президент Чили Мишель Бачелет назвала ситуацию «худшей лесной катастрофой в истории» латиноамериканской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера лесной пожар уничтожил город Санта Ольга в 360 км к югу от Сантьяго. Один житель города погиб, 6 тыс. человек остались без крыши над головой.

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