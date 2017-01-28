Полиция в Ингушетии разыскивает обстрелявшего патрульную машину

Неизвестный открыл стрельбу по патрульному автомобилю в городе Малгобек

Малгобек, Ингушетия, , 02:19 — REGNUM Полиция в Ингушетии ведёт розыск неизвестного злоумышленника, открывшего стрельбу по патрульному автомобилю, сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошёл вечером 27 января в городе Малгобек. Полицейские попытались остановить подозрительный автомобиль LADA Priora. Находившийся за рулём не подчинился требованию стражей порядка и открыл стрельбу.

Сообщается, что несколько пуль попали в бампер патрульной машины, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Сам стрелявший позднее бросил машину и скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для его задержания.