Полиция в Ингушетии разыскивает обстрелявшего патрульную машину
Неизвестный открыл стрельбу по патрульному автомобилю в городе Малгобек
Малгобек, Ингушетия, 28 января 2017, 02:19 — REGNUM Полиция в Ингушетии ведёт розыск неизвестного злоумышленника, открывшего стрельбу по патрульному автомобилю, сообщили в региональном управлении МВД России.
Инцидент произошёл вечером 27 января в городе Малгобек. Полицейские попытались остановить подозрительный автомобиль LADA Priora. Находившийся за рулём не подчинился требованию стражей порядка и открыл стрельбу.
Сообщается, что несколько пуль попали в бампер патрульной машины, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.
Сам стрелявший позднее бросил машину и скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для его задержания.
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