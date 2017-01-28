В центре Канады разбился самолет ВВС страны
Оба пилота катапультировались и остались живы
Мус-Джо, Канада, 27 января 2017, 23:57 — REGNUM Самолет ВВС Канады разбился в центре страны, двое летчиков катапультировались, сообщает телеканал CBC News.
Учебно-тренировочный самолет CT-156 Harvard II Королевских военно-воздушных сил Канады рухнул рядом с городом Мус-Джо в провинции Саскачеван. Оба члена его экипажа катапультировались, их жизни ничего не угрожает.
По информации телеканала, три года назад в этом же районе потерпел крушение воздушный аппарат аналогичного типа.
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