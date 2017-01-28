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Кавказский пленник: ставропольца дважды похищали за оскорбление женщины

Происшествия
Мужчине удалось дважды сбежать от своих похитителей

Ставрополь, 27 января 2017, 23:32 — REGNUM  

В Ставропольском крае мужчина был дважды похищен мстителями за оскорбление женщины, и дважды ему удалось сбежать от своих похитителей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, расследование дела о похищении человека завершено и передано в прокуратуру для обвинительного заключения.

Инцидент произошел в 2015 году. 15 сентября 2015 года четверо мужчин и женщина похитили мужчину и держали его в селе Горькая Балка Советского района, предположительно, из мести за высказанное потерпевшим оскорбление в адрес женщины.

Когда никого не было дома, мужчине удалось сбежать. Но на этом его приключения не закончились. Его снова выследили и похитили уже в декабре, через три месяца после первого похищения.

Его снова держали в доме села Горькая Балка, и ему снова удалось сбежать. После этого он не стал ждать продолжения этой эпопеи, а обратился за помощью в полицию.

В отношении пяти предполагаемых похитителей возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

На Ставрополье похищения людей происходят регулярно и по разным причинам. Так, в ноябре минувшего года трое молодых людей попытались похитить 16-летнюю девушку, чтобы затем один из них на ней женился.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парни отвезли девушку к родственникам парня на соседний хутор, но ее нашли родственники и вернули, а похитителями занялись правоохранительные органы. Другую девушку годом ранее вывезли родственники несостоявшегося «жениха» в Ростовскую область.

В мае 2016 года жителя Ставрополья похитили и увезли в Дагестан, чтобы тот ответил за махинации своего племянника, который продал похитителям квартиру по подложным документам. А в Новопавловске двое подростков были похищены и избиты за обиду парня, страдающего психическим заболеванием.

В октябре 2015 года жители Кабардино-Балкарии похитили 33-летнюю жительницу Минеральных Вод и пытались вывезти к себе в республику, но женщина была вовремя освобождена.

Случались в крае и похищения должников. В 2015 году одного из должников вывезли в машине и заставили его рыть себе яму. Мужчине удалось выбраться из багажника автомобиля уже после окончания рытья. Другие трое похитителей отвезли должника на ферму, чтобы тот отрабатывал там свои долги разнорабочим.

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Похищения людей
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