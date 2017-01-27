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Ространснадзор назвал причины аварии с плавучим краном в Крыму

Происшествия
Пятерых членов экипажа тогда удалось спасти, судьба троих – неизвестна

Симферополь, 27 января 2017, 20:45 — REGNUM  Комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование аварии с плавучим краном у берегов Крыма, произошедшей 12 октября в Черном море, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Тогда пятерых членов экипажа спасли, но судьба троих остается неизвестной.

Согласно выводам комиссии, непосредственной причиной аварии стало «поступление больших масс воды во внутренние помещения СПК «АСПТР-1» и потеря его остойчивости», к чему привело не обеспечение судовладельцем безопасности СПК «АСПТР-1» и экипажа.

Яхта села на мель в Черном море у берегов Крыма

Затонувший у берегов Крыма плавкран получил пробоину четыре дня назад

По данным Ространснадзора, владельцем судна не были выполнены требования нормативных документов, регламентирующих выполнение документальных процедур после посадки СПК «АСПТР-1» на мель — в частности, буксировка крана с поднятой в рабочем положении стрелой, с затопленными отсеками и повреждениями.

Как сообщается, для принятия решения о буксировке было необходимо проведение внеочередного освидетельствования судна «Российским речным регистром», однако владелец его не получал. Судовладелец принял решение о буксировке крана без учета прогноза погоды на маршрут перехода.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в 3:02 мск в районе «Ласточкиного гнезда» затонул плавучий кран, следовавший из Гурзуфа в Севастополь — его транспортировали два буксира. Без вести пропали трое членов экипажа из пяти. Тогда же выяснилось, что затонувший плавкран за несколько дней до транспортировки получил пробоину.

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