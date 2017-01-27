Контрабандисты открыли огонь по военнослужащим Таиланда

Инцидент произошел на севере провинции Чианграй вблизи границы с Мьянмой

Бангкок, , 18:31 — REGNUM Военнослужащие Таиланда застрелили контрабандиста в северной провинции Чианграй и изъяли 290 тыс. таблеток метамфетамина, сообщает 27 января Bangkok Post.

Инцидент произошел вечером 26 января на севере провинции Чианграй вблизи границы с Мьянмой. Группа из шести вооруженных контрабандистов предприняла попытку пересечь границу. Солдаты приказали им остановиться. Контрабандисты открыли огонь.

Перестрелка длилась примерно пять минут, после чего правонарушители скрылись в лесу. Тело одного из контрабандистов обнаружили 27 января. В 20 метрах от него лежал рюкзак, внутри обнаружили таблетки метамфетамина.

Напомним, перестрелка произошла в районе так называемого Золотого треугольника, который представляет собой сеть по производству наркотиков. «Золотой треугольник» расположен в горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса.

Начиная с середины XX века «Золотой треугольник» являлся местом производства опиума, однако в последнее время он превратился в очаг по производству метамфетамина.

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