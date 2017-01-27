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Под Тулой пьяная школьница упала в шахту лифта на заброшенной стройке

Происшествия
Девочка получила травмы, но выжила

Алексин, Тульская область, 27 января 2017, 18:13 — REGNUM  В городе Алексине Тульской области 12-летняя школьница упала в шахту лифта недостроенного здания — с высоты шестого этажа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 27 января.

Несчастный случай произошел еще в конце декабря, прокуратура проводила проверку по факту ЧП.

Выяснилось, что 30 декабря 12-летняя девочка и четверо ее друзей залезли в недостроенное многоэтажное здание. В само здание дети попали абсолютно беспрепятственно — вокруг него нет никаких ограждений. Находясь на площадке шестого этажа, 12-летняя девочка, по неосторожности, упала в шахту лифта. Ребенок получил тяжелые травмы.

Выяснилось также, что пострадавшая девочка вместе с друзьями, находясь на приостановленной стройке, распивали алкоголь. Где дети его взяли — не установлено, зато известно, что одна из девочек состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних в полиции в связи с распитием спиртных напитков. Также выяснилось, что в этом недостроенном здании постоянно собирались подростковые компании, распивавшие алкоголь.

Прокуратура внесла представление главе Алексина с требованием устранить нарушения и принять меры по ограждению недостроенного здания. Еще одно представление внесено в адрес начальника МОМВД России «Алексинский».

Также следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленного лица» ООО «Шинарар» — правообладателя недостроенного здания — по статье о нарушении правил правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

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Происшествия на стройках
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