В дежурной части полиции Брянска умер мужчина

Брянск, , 18:08 — REGNUM В Брянске в дежурной части полиции на вокзале «Брянск-1» умер задержанный мужчина. Мужчина был задержан в пьяном виде, сообщают местные СМИ.

Мужчину задержали 27 января. В этот момент он был изрядно пьян. После составления протокола об административном правонарушении, полицейские отправили его в камеру. Позже помощник дежурного обнаружил, что мужчина не подает признаков жизни.

На место выехала бригада «скорой помощи». Однако спасти задержанного не удалось. Сейчас по факту проводится проверка.

ИА REGNUM отмечает, что подобная трагедия произошла в Челябинской области в феврале 2016 года. Тогда в камере умер 52-летний мужчина, который также был задержан в пьяном виде.

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