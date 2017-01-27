В Костромской области у домашней собаки обнаружили бешенство

Кострома, , 18:03 — REGNUM В Кадыйском районе Костромской области был обнаружен вирус бешенства у домашнего животного. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

В деревне Калиновская Кадыйского района бешенством заразилась домашняя собака. Результаты исследований ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» поступили в ведомство 25 января.

Сейчас создана специальная комиссия для проведения эпизоотологического обследования места, где было обнаружено больное животное, определения границ эпизоотического очага, неблагополучного пункта, угрожаемой зоны по бешенству животных. Специалисты государственной ветеринарной службы проводятся специальные мероприятия по ликвидации заболевания. Владельцы собаки пройдут курс лечения от бешенства.

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