В Тульской области 10-летний мальчик умер от пневмонии

Тула, , 17:55 — REGNUM 10-летний мальчик скончался от пневмонии в городе Новомосковске Тульской области. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР по региону 27 января.

Ребенок скончался 23 января. По результатам проверки СУ СКР было принято решение о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Мальчик заболел в десятых числах января. Родители вызвали медиков, однако, по версии следствия, врачи ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», которые в период с 15 по 20 января оказывали ребенку помощь на дому, не установили точный диагноз заболевания и недооценили тяжесть его состояния. Ребенка вовремя не госпитализировали. Мальчик скончался у себя дома.

По последним данным территориального управления Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом в регионе снижается, однако пока остается на 9,5% выше эпидемического порога. Заболеваемость определяют взрослые. В Туле уровень заболеваемости на прошлой неделе снизился на 12%, однако пока остается выше эпидпорога на 9,4%. Преимущественно болеют жители региона вирусом гриппа А (H3N2).