На Ямале за неделю осуждены два педофила

За неделю в ЯНАО были осуждены два растлителя несовершеннолетних

Салехард, , 18:00 — REGNUM За развращение малолетнего на 10 месяцев колонии осудили сотрудника дома культуры из Тарко-Сале (ЯНАО). Педофил свою вину признал в полном объеме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

Судом установлено, что в апреле 2016 года в Пуровском районе 22-летний сотрудник Дома культуры во время занятий совершил в отношении подростка развратные действия.

В ходе следствия были установлены и допрошены 17 свидетелей, назначены и проведены криминалистические экспертизы. Работник культуры признался в содеянном. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Другой ямальский педофил был осужден пять дней назад. Следствием установлено, что в Шурышаркском районе 25-летний мужчина дважды изнасиловал свою племянницу, не достигшую 14 летнего возраста. Было установлено, что девочка жила у официального опекуна — у бабушки, которая злоупотребляла спиртным. Дома у опекунши подросток дважды подверглась насилию со стороны своего дяди в июне и октябре 2016 года. И только в октябре потерпевшая осмелилась рассказать о произошедшем бабушке. Приговором суда насильнику назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.