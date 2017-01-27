Пожары в Чили уничтожили город Санта Ольга

Один житель города погиб, 6 тыс. человек остались без крыши над головой

Сантьяго, , 17:07 — REGNUM Лесные пожары в Чили полностью уничтожили город Санта Ольга, количество жертв увеличилось до 10 человек, сообщает 27 января Associated Press.

Город Санта Ольга расположен в 360 километрах к югу от Сантьяго, столицы Чили. Пламя охватило почтовое отделение, детский сад и еще около 1 тыс. зданий. Один житель города погиб, 6 тыс. человек остались без крыши над головой.

«Это чрезвычайная ситуация… Все сгорело», — сказал мэр соседнего города Конститусьон Карлос Валенсуэла.

Напомним, пожары в центральной и южной части Чили уничтожили около 160 тыс. гектаров леса. Длительная засуха, высокая температура воздуха и порывистый ветер затрудняют борьбу с огненной стихией. Аварийные службы работают 24 часа в сутки, на борьбу с лесными пожарами мобилизованы 4 тыс. человек.

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