Боевики заявили о десятках убитых солдат Кении на военной базе в Сомали

Могадишо, , 16:42 — REGNUM Боевики исламистской группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они убили десятки солдат Кении на военной базе в Сомали, сообщает 27 января Reuters.

Представители «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что по меньшей мере 57 кенийских солдат убиты на военной базе, расположенной недалеко от границы с Кенией.

«Это ложь», — заявил представитель оборонного ведомства Кении подполковник Пол Нджугуна.

Напомним, военные Кении никогда не предоставляют информацию о числе погибших в результате нападений боевиков. В январе прошлого года боевики «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что убили более 60 военнослужащих Кении на военной базе в Эль-Адде, недалеко от границы с Кенией.

Кенийские солдаты прибыли в Сомали в 2011 году после того, как участились похищения и рейды террористов на границе. Последние угрожали туризму Кении, которая является крупнейшей экономикой своего региона. Позднее кенийские военнослужащие присоединились к миротворческой операции в Сомали под мандатом Африканского союза — AMISOM (African Union Mission in Somalia).

Читайте ранее в этом сюжете: В Сомали боевики захватили кенийская военную базу