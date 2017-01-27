Пятница, 27 Января 2017 года
20:54:03 МСК

В Латвии растет количество фальшивых денежных знаков

Происшествия
В 2016 году их обнаружили на 6,3% больше, чем в 2015 году
Евро
cosmix
Евро

Рига, 27 января 2017, 16:39 — REGNUM  В 2016 году в Латвии было изъято из оборота 1577 денежных знаков с признаками подделки. Из них 300 монет и 1277 банкнот, это на 6,3% больше, чем в 2015 году, когда на территории страны выявили 1483 фальшивых денежных знака, сообщает LETA.

Чаще других попадаются поддельные банкноты номиналом 50 евро, за ними следуют купюры достоинством 20 евро. Также широко распространены фальшивые монеты номиналом 2 евро.

В Банке Латвии заявили, что Латвия наряду с Эстонией, Кипром, Люксембургом и Финляндией входит в число стран Европы с минимальным количеством фальшивок. В банке также напомнили, что если возникают сомнения относительно подлинности купюры или монеты, их можно передать их на проверку в кассы Банка Латвии в Риге или Лиепае, а также в ближайшем участке полиции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 года в Риге было обнаружено место изготовления поддельных американских долларов. Всего Государственной полицией было изъято фальшивых банкнот на сумму около 3,5 млн долларов, что является рекордом в истории Латвии. Как стало известно, полиции удалось задержать изготовителей фальшивок, у которых также найдены фальшивые евро на общую сумму 200 000 евро.

Читайте также: В Латвии нашли рекордное количество фальшивых долларов

В Латвии продолжают ходить фальшивые евро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подделка денежных знаков
Главное сегодня
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Свердловский моногород не сдаётся: прямые выборы мэра сохранены
КраснотурьинскСвердловская областьРоссия Реформа местного самоуправления Политика
NB!
27.01.17
В Дагестане частично отменены льготы бывшим главам республики
МахачкалаРоссия Льготы чиновникам Политика
NB!
27.01.17
Daily Express: «Трамп поговорит с Меркель о снятии санкций с Москвы»
ЛондонВеликобритания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.01.17
Госдума не продлевает «бесплатную приватизацию для всех»
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
27.01.17
Нижегородские депутаты испугались давления
Нижний НовгородРоссия Деятельность Заксобрания Нижегородской области VI созыва Политика
NB!
27.01.17
Маурисио Макри загнал Аргентину в долговую кабалу
Буэнос-АйресАргентина Политический кризис в Аргентине Экономика
NB!
27.01.17
«Дональд Трамп хочет отгородить США и Канаду от всей Латинской Америки!»
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Политика
NB!
27.01.17
Соцвыплаты всем: новосибирские власти решили снять напряженность в обществе
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
27.01.17
Штайнмайер ушел с поста министра иностранных дел ФРГ
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
27.01.17
Редакция ИА REGNUMПрибалтика для России: Транзит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша
МоскваРоссия Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.01.17
Станислав ТарасовИран и арабские монархии могут найти «общий язык»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.01.17
Гонконг — самый посещаемый город мира в 2015 году — АТОР
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
27.01.17
Губернаторы будут проверять декларации муниципальных служащих
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Последствия «архитектурного бандитизма»: в мэрии Воронежа – новые отставки
ВоронежРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Политика
NB!
27.01.17
Житель Украины в прямом эфире перечислил преимущества жизни в Крыму
ХарьковУкраина Воссоединение Крыма с Россией Общество
NB!
27.01.17
Деньги РПЦ и идея «банка для бедняков»: мнение
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное