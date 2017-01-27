В Латвии растет количество фальшивых денежных знаков

В 2016 году их обнаружили на 6,3% больше, чем в 2015 году

Рига, , 16:39 — REGNUM В 2016 году в Латвии было изъято из оборота 1577 денежных знаков с признаками подделки. Из них 300 монет и 1277 банкнот, это на 6,3% больше, чем в 2015 году, когда на территории страны выявили 1483 фальшивых денежных знака, сообщает LETA.

Чаще других попадаются поддельные банкноты номиналом 50 евро, за ними следуют купюры достоинством 20 евро. Также широко распространены фальшивые монеты номиналом 2 евро.

В Банке Латвии заявили, что Латвия наряду с Эстонией, Кипром, Люксембургом и Финляндией входит в число стран Европы с минимальным количеством фальшивок. В банке также напомнили, что если возникают сомнения относительно подлинности купюры или монеты, их можно передать их на проверку в кассы Банка Латвии в Риге или Лиепае, а также в ближайшем участке полиции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 года в Риге было обнаружено место изготовления поддельных американских долларов. Всего Государственной полицией было изъято фальшивых банкнот на сумму около 3,5 млн долларов, что является рекордом в истории Латвии. Как стало известно, полиции удалось задержать изготовителей фальшивок, у которых также найдены фальшивые евро на общую сумму 200 000 евро.

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