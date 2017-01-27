В Красноярском крае отец изнасиловал дочь, которую впервые увидел

40-летний мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь, которая приехала к нему познакомиться — раньше он никогда ее не видел

Красноярск, , 15:38 — REGNUM В Красноярском крае по факту изнасилования 14-летней девочки возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают в совершении преступления отца подростка, который впервые ее увидел, сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел в селе Каратузское. 40-летний мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь, которая приехала к нему познакомиться — раньше он никогда ее не видел.

В милицию мать сообщила, что ее дочь уехала без спроса. О произошедшем девочка рассказала инспектору по делам несовершеннолетних, после чего сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.